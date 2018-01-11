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Германия предложила поэтапную отмену антироссийских санкций
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    Германия предложила поэтапную отмену антироссийских санкций

    10:22  11 Января 2018  /обновлено: 10:23  11 Января 2018
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    Германия предложила поэтапную отмену антироссийских санкций

    Берлин, 11 января. Глава дипломатического ведомства Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением о пошаговой отмене антироссийских санкции при длительном перемирии на юго-востоке Украины. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

    Инициативу о сиюминутной отмене всех ограничений против Российской Федерации лишь в случае стопроцентного выполнения минских соглашений немецкий министр назвал «оторванной от реальности».

    Германия предложила поэтапную отмену антироссийских санкций

    Габриэль уточнил, что отменять санкции поэтапно целесообразно, поскольку именно так они вводились.

    Напомним, 25 декабря 2017 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Совета Федерации и Госдумы обсудил в том числе санкции.

    Германия предложила поэтапную отмену антироссийских санкций

    Российский лидер отметил, что «внешние ограничения» против Москвы «имеют тенденции к наращиванию» и призвал парламентариев «работать в дальнейшем» над облегчением возврата денежного капитала в Россию.

    В ходе ежегодной пресс-конференции, которая прошла 14 декабря 2017 года, Путин заявил, что западные антироссийские санкции негативно повлияли на экономику РФ, но «не так сильно, как резкое снижение стоимости нефти».

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #санкции #путин #россия #евросоюз #габриэль #германия
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