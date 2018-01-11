Сирия сегодня: Россия и США обсудили ситуацию, САА освободила авиабазу «Абу-Духур»

Сирия, 11 января. Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов обсудили ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Более 200 мирных жителей вернулись в свои дома. СМИ утверждают, что Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов авиабазу «Абу-Духур» в Идлибе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Переговоры

В среду, 10 января, председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд пообщался с начальником Генерального штаба ВС Российской Федерации генералом Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что разговор был посвящен вопросам, которые представляют взаимный интерес, в том числе ситуация на территории САР. Кроме того, в Пентагоне напомнили, что Данфорд общался с Герасимовым приблизительно десять раз за последний год, последний раз — 6 декабря.

«Оба лидера признают важность поддержания регулярной связи во избежание просчетов и содействия транспарентности в тех областях, где наши военные действуют в непосредственной близости. В соответствии с прошлой практикой оба согласились держать детали своих разговоров в секрете», — отмечается в сообщении.

Битва за Идлиб

Подразделения САА смогли восстановить контроль над авиабазой «Абу-Духур» (провинция Идлиб), сообщает РИА Новости.

Сообщается, что передовые подразделения САА вошли на территории авиабазы после того, смогли занять фортификационные сооружения с восточной стороны «Абу-Духур». Освободить базу удалось после ожесточенных боестолкновений с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Воздушно-космические силы (ВКС) РФ прикрывали правительственные силы с неба.

По некоторым данным, оставшиеся в живых террористы бежали.

Заметим, что авиабаза «Абу-Духур» находится менее чем в 40 километрах от города Идлиб — главного оплота «Джебхат ан-Нусры». Боевики захватили город в сентябре 2016 года.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Минобороны определило место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов.

Возвращение домой

Свыше 260 мирных жителей вернулись в свои дома за прошедшие сутки в САР. Об это сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Продолжается возвращение в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки к местам прежнего проживания вернулись 266 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор — 221, в провинции Алеппо — 23, в провинции Хомс — 22 человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром были зафиксированы отдельные немногочисленные случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Дамаск, Алеппо, Идлиб.

Помимо прочего, было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Абудия провинции Хомс к режиму перемирия.

1 Организация запрещена на территории РФ.