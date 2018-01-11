Источник рассказал о последствиях драки хоккеистов «Авангарда» на корпоративе

Омск, 11 января. По информации Федерального агентства новостей, конфликт в результате драки хоккеистов омского «Авангарда» исчерпан.

По информации источников, руководство клуба провело беседу со всеми участниками драки — Михаилом Фисенко, Андреем Стасем и Максимом Чудиновым. Стороны принесли друг другу извинения. В настоящий момент, несмотря на некоторое напряжение в команде, ситуация исчерпана.

Напомним, на новогоднем корпоративе «Авангарда» в ресторане «Оскар» в результате конфликта Фисенко сломал нос Стасю — последнему была оказана медицинская помощь сотрудниками скорой помощи. Жена Стася Валерия, пытаясь защитить в ходе драки мужа, получила удар от Чудинова.

Стоит также отметить, что сама жена избитого хоккеиста факт конфликта отрицать не стала, однако от комментариев отказалась.

Сегодня «Авангард» на выезде сыграет с «Сибирью».

Напомним, 1 января президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что его семья 50 лет назад могла позволить себе купить телевизор и в полном составе смотреть хоккейные матчи с участием сборной СССР.

В конце декабря прошлого года глава российского государства принял участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел на Красной площади в Москве.

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