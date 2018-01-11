Минфин подсчитал объем финансовых резервов России

Москва, 11 января. К началу 2018 года общий объем суверенных резервов России составил более 4,5 триллиона рублей, заявил накануне министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, данная цифра соответствует 5% ВВП. Силуанов отметил, что достичь таких показателей удалось благодаря тому, что в соответствии с существующим бюджетным правилом в государственные резервы направляются все нефтегазовые доходы сверх цены в 40 долларов за баррель, пишет Deita.ru.

Такой подход к началу 2018 года позволил сформировать дополнительные резервы, размер которых составляет 841,8 миллиарда рублей. Кроме того, Россия за минувший год сократила расходы, потратив из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния России 930 миллиардов рублей вместо прогнозируемых 1707 миллиардов, уточняет «Газета Кемерова».

Напомним, 1 января 2018 года Минфин РФ упразднил Резервный фонд, присоединив его к Фонду национального благосостояния.

Накануне во время посещения Тверского вагоностроительного завода президент России Владимир Путин заявил о позитивной динамике экономики РФ, при этом, как подчеркнул глава государства, дефицит бюджета меньше плановых показателей.