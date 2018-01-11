В Совфеде призвали упростить для крымчан процедуру получения гражданства РФ

Симферополь, 11 января. Необходимо упростить процедуру получения гражданства России для крымчан, которые по различным причинам выехали с полуострова до 2014 года, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Мы намерены вернуться к теме об упрощенной процедуре получения российского гражданства для тех крымчан, которые выехали из Крыма до 2014 года по различным причинам: работа, учеба, семейные обстоятельства», — констатировал российский сенатор.

Он обратил внимание, что крымчане могли выехать не только на Украину, но и в любую другую страну. Он отметил, что многие из них вернулись на полуостров, который вошел в состав России. Цеков призвал упростить для них процедуру получения гражданства Российской Федерации. Об этом член Совфеда сообщил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

В начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер социальной защиты, а также выплат по обязательному социальному страхованию для жителей Республики Крым и Севастополя.