«Победа нашего президента»: в Совфеде прокомментировали инициативу Путина о повышении МРОТ
Москва, 11 января. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал заявление главы российского государства Владимира Путина относительно того, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 мая наступившего года.
По его словам, это, конечно, «очень приятная новость», поскольку данный закон свидетельствует о том, что «в России ниже МРОТ за полную рабочую смену платить никому не имеют права».
Рязанский добавил, что необходимо перевести указание президента России в закон, отметив, что Государственная дума и Совет Федерации с этим справятся, передает RT.
В Совфеде добавили, что на сегодняшний день в России «экономика дает возможность сравнять федеральные и региональные показатели.
«Считаю это заслуженной победой нашей экономики, нашего президента», — заявил он.
Напомним, в конце декабря прошедшего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума начиная с 1 января 2019 года.
В минувшую среду Путин заявил, что МРОТ приравняют к прожиточному минимуму уже с 1 мая этого года.