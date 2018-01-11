Ученые узнали, как несчастная любовь влияет на мозг человека

Вашингтон, 11 января. Американские ученые поделились необычным открытием, выяснив, что происходит с мозгом человека, страдающего от неразделенной любви или переживающего расставание.

Исследование провели специалисты Нью-Йоркского Университета. Необходимость такой работы они объяснили важностью умения человека научиться воздействовать на подобное состояние, понимая, с чем связаны те или иные мысли и ощущения.

Так, сильную эмоциональную боль могут испытывать как сильную физическую из-за того, что в мозге активируются механизмы, активные при физической боли. Именно поэтому иногда душевные переживания страдальцы с «разбитыми» сердцами оценивали как равнозначные «невыносимой» физической боли.

При этом ученые подчеркивают, что душевная боль может длиться гораздо дольше физической. От внутренних переживаний человек может страдать не просто несколько дней, а несколько недель и даже месяцев.

В такие моменты, как поясняют специалисты, в мозге людей активируются те же механизмы, что и у кокаиновых и опиодных наркозависимых при «ломке», и они испытывают «синдром отмены».

Такие абстинентные симптомы ухудшают способность человека нормально функционировать, поэтому у страдающих от несчастной любви все валится из рук,а в их мозге беспрестанно возникают навязчивые мысли об объекте любви. Каждая такая мысль порождает новый всплеск эмоциональной боли и вызывает тот самый «синдром отмены», пишет Planet Today.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что самое главное в жизни человека – это любовь. Такое признание он сделал во время своего выступления на съезде Русского географического общества.