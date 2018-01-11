Сирия: военные РФ ведут переговоры о доставке гумпомощи беженцам в Эр-Рукбан

Дамаск, 11 января. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут переговоры о доставке гуманитарной помощи беженцам в лагере Эр-Рукбан.

Об этом рассказал представитель центра Владимир Мелешин. Российские военные подготовили груз для отправки. В него вошли продовольствие и медикаменты. По словам Мелешина, в состав конвоя войдет медицинский транспорт для эвакуации тяжелобольных.

Отмечается, что лагерь находится у сирийско-иорданской границы. Как пишет РИА Новости, он расположен в районе Эт-Танф провинции Хомс. Территория находится в окружении боевиков сирийской оппозиции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объемы гумпомощи населению Сирии.