Господдержку для получателей ипотеки увеличат до 133 миллионов рублей в Приморье

Владивосток, 11 января. Расходы на поддержку получателей ипотеки в Приморье увеличат до 133 миллионов рублей в Приморье, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По данным приморской администрации, в 2017 году государственной поддержкой при оформлении ипотеки воспользовались более 1,3 тысячи человек. Расходы регионального бюджета на эти цели составили порядка 95 миллионов рублей. В этом году эта сумма будет увеличена.

«Более 133 миллионов рублей предусмотрено в краевом бюджете на компенсации части расходов по уплате процентов по ипотеке жителям Приморья в 2018 году», — констатировали в пресс-службе администрации Приморья.

Ранее президент страны Владимир Путин поручил значительно повысить доступность жилья в России. Глава государства отметил, что в этом году будет запущена специальная ипотечная программа для семей, где рождается второй или третий ребенок.