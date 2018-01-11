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Сирия: военные РФ доставили гуманитарную помощь в город под Дамаском
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    Сирия: военные РФ доставили гуманитарную помощь в город под Дамаском

    9:30  11 Января 2018  /обновлено: 9:49  11 Января 2018
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    Сирия: военные РФ доставили гуманитарную помощь в город под Дамаском

    Москва, 11 января. Военные РФ из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Забадани в провинции Риф-Дамаск. Населенный пункт в течение нескольких лет находился под контролем террористов.

    Российские военнослужащие доставили в Забадани несколько тонн гуманитарной помощи, а также развернули в городе мобильный медицинский пункт. Как рассказали РИА Новости местные жители, сегодня в Забадани работает государственная клиника, где можно получить бесплатную помощь врачей, однако лекарств не хватает.

    «Но лекарств не хватает. Надежда пока только на ваших врачей. А при террористах вообще никакой медицины не было. Всё уничтожили», — сообщил Иман Бурхан, директор школы, которая стала пунктом выдачи гуманитарной помощи.

    Забадани расположен недалеко от зоны деэскалации «Восточная Гута», которая находится под контролем умеренной оппозиции. В связи с этим гуманитарная помощь доставляется сюда реже, чем в другие сирийские города.

    Сирия: военные РФ доставили гуманитарную помощь в город под Дамаском

    В ходе войны Забадани оказался под контролем террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Центр города и большинство церквей были почти полностью разрушены. Сейчас местные жители возвращаются в Забадани, однако численность населения города не превышает 20 тысяч человек. Это более чем в два раза меньше аналогичных довоенных показателей.

    Центр по примирению враждующих сторон в Сирии регулярно направляет гуманитарные конвои в районы Сирии, наиболее пострадавшие в ходе войны. В течение последних дней Центр доставил более 12 тонн гумпомощи в провинции Алеппо, Дэйр-эз-Зор, Хомс, Риф-Дамаск и Хама.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные ведут переговоры о доставке гуманитарной помощи беженцам в лагерь Эр-Рукбан. Накануне, 10 января, более двух тонн гумпомощи РФ доставила в провинцию Хама.

    В конце ноября президент России Владимир Путин на встрече с коллегами из Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал увеличить объемы гуманитарной помощи жителям Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #россия #сирия #гуманитарная помощь
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