Сирия: военные РФ доставили гуманитарную помощь в город под Дамаском

Москва, 11 января. Военные РФ из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Забадани в провинции Риф-Дамаск. Населенный пункт в течение нескольких лет находился под контролем террористов.

Российские военнослужащие доставили в Забадани несколько тонн гуманитарной помощи, а также развернули в городе мобильный медицинский пункт. Как рассказали РИА Новости местные жители, сегодня в Забадани работает государственная клиника, где можно получить бесплатную помощь врачей, однако лекарств не хватает.

«Но лекарств не хватает. Надежда пока только на ваших врачей. А при террористах вообще никакой медицины не было. Всё уничтожили», — сообщил Иман Бурхан, директор школы, которая стала пунктом выдачи гуманитарной помощи.

Забадани расположен недалеко от зоны деэскалации «Восточная Гута», которая находится под контролем умеренной оппозиции. В связи с этим гуманитарная помощь доставляется сюда реже, чем в другие сирийские города.

В ходе войны Забадани оказался под контролем террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Центр города и большинство церквей были почти полностью разрушены. Сейчас местные жители возвращаются в Забадани, однако численность населения города не превышает 20 тысяч человек. Это более чем в два раза меньше аналогичных довоенных показателей.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии регулярно направляет гуманитарные конвои в районы Сирии, наиболее пострадавшие в ходе войны. В течение последних дней Центр доставил более 12 тонн гумпомощи в провинции Алеппо, Дэйр-эз-Зор, Хомс, Риф-Дамаск и Хама.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные ведут переговоры о доставке гуманитарной помощи беженцам в лагерь Эр-Рукбан. Накануне, 10 января, более двух тонн гумпомощи РФ доставила в провинцию Хама.

В конце ноября президент России Владимир Путин на встрече с коллегами из Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал увеличить объемы гуманитарной помощи жителям Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.