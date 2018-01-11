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Украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
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    Украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    9:04  11 Января 2018  /обновлено: 9:44  11 Января 2018
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    Украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    Донецк, 11 января. Украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики.

    Об этом рассказали в оперативном командовании ДНР. Отмечается, что под огонь ВСУ попали восемь населенных пунктов. При этом киевские военные использовали минометы, вооружения БМП, артиллерию, а также гранатометы и стрелковое оружие.

    Напомним, ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «новогоднее перемирие». Оно начало действовать с 23 декабря. 

    Ранее украинский генерал рассказал о роли президента России Владимира Путина в обмене пленными в Донбассе. Александр Кихтенко в прямом эфире NewsOne рассказал, что Москве принадлежит главная заслуга в обмене пленными перед Новым годом. 

    Украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #днр #донбасс
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