Украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Донецк, 11 января. Украинские силовики 13 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики.

Об этом рассказали в оперативном командовании ДНР. Отмечается, что под огонь ВСУ попали восемь населенных пунктов. При этом киевские военные использовали минометы, вооружения БМП, артиллерию, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «новогоднее перемирие». Оно начало действовать с 23 декабря.

Ранее украинский генерал рассказал о роли президента России Владимира Путина в обмене пленными в Донбассе. Александр Кихтенко в прямом эфире NewsOne рассказал, что Москве принадлежит главная заслуга в обмене пленными перед Новым годом.