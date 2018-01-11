Глава центра «Сириус» уйдет в отпуск для работы в штабе Путина

Сочи, 11 января. Руководитель всероссийского центра по работе с талантливыми детьми «Сириус» Елена Шмелева уйдет в отпуск, чтобы работать сопредседателем в предвыборном штабе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пока дата окончания отпуска Шмелевой точно неизвестна, уточнили в пресс-службе организации, не исключив при этом, в случае необходимости отпуск будет продлеваться. Во время ее отпуска обязанности руководителя «Сириуса» будет выполнять заместитель Шмелевой Алексей Турчин.

Центр «Сириус» создан по инициативе Путина. Глава государства входит в его попечительский совет. Елену Шмелеву на должность главы фонда Путин пригласил сам.

Как сообщалось ранее, действующий глава государства Владимир Путин является кандидатом на пост президента РФ на выборах в марте 2018 года. 10 января он открыл свой предвыборный штаб в Москве. Сопредседателями штаба стали Шмелева, а также глава медицинского Центра им. Димы Рогачева, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев

Все они уже выразили уверенность в том, что Владимир Путин обязательно победит на выборах, ведь такой сильной стране, как Россия, нужен сильный лидер.