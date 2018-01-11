Путин включил в обновленный кадровый резерв четырех чиновников из Тамбовской области

Москва, 11 января. Накануне российский лидер Владимир Путин утвердил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. В список вошли четыре чиновника Тамбовской области.

Управленцами от Тамбова в обновленном списке стали глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, первый заместитель губернатора Олег Иванов, глава Тамбова Сергей Чеботарев и глава Мичуринска Александр Кузнецов. Всем им еще нет 50 лет.

Обновленный состав резерва управленческих кадров был опубликован на официальном сайте Кремля. Всего в него вошли 143 человека. Самым старшим управленцам в списке 55 лет.

Ранее, как сообщало URA.RU, эксперты назвали омоложение управленческих кадров трендом в 2017-2018 годах.

Владимир Путин. Биография.