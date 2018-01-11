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Общество
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Украина
«Азов» удалил фото с американским оружием со своего сайта
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    «Азов» удалил фото с американским оружием со своего сайта

    9:01  11 Января 2018  /обновлено: 9:01  11 Января 2018
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    «Азов» удалил фото с американским оружием со своего сайта

    Киев, 11 января. С сайта украинского батальона «Азов» пропало фото националистов с американскими гранатометами PSRL-1.

    Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на эксперта исследовательского центра BellingCat Арика Толера сообщил, что с лета 2017 года одна из техасских компаний поставляла «Азову» гранатометы PSRL-1. В качестве доказательств Толер привел сообщения украинского журналиста Юрия Бутусова и фотографии бойцов батальона с американским вооружением.

    Снимки были опубликованы в статье «Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ» еще 22 июля 2017 года. В материале участники батальона оценили PSRL-1 на «отлично» но пожаловались на скорость нагрева.

    Вскоре после сообщения Арика Толера, статью удалили с сайта «Азова». Однако материал все еще доступен в кеше Google.

    Напомним, с 2014 года на юго-востоке страны Вооруженных сил Украины и украинские националистические батальоны ведут боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик.

    В декабре 2017 года состоялся обмен пленными между сторонами конфликта. Позже украинский генерал Александр Кихтенко отметил роль российского президента Владимира Путина в организации обмена. Военный заметил, что без Путина «никакого бы освобождения не было» и заявил, что президент показал всему миру, как Россия выполняет Минские соглашения.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #украина #азов #вооружение #поставки
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