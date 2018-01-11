Киев, 11 января. С сайта украинского батальона «Азов» пропало фото националистов с американскими гранатометами PSRL-1.

Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на эксперта исследовательского центра BellingCat Арика Толера сообщил, что с лета 2017 года одна из техасских компаний поставляла «Азову» гранатометы PSRL-1. В качестве доказательств Толер привел сообщения украинского журналиста Юрия Бутусова и фотографии бойцов батальона с американским вооружением.

Снимки были опубликованы в статье «Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ» еще 22 июля 2017 года. В материале участники батальона оценили PSRL-1 на «отлично» но пожаловались на скорость нагрева.

Вскоре после сообщения Арика Толера, статью удалили с сайта «Азова». Однако материал все еще доступен в кеше Google.

Напомним, с 2014 года на юго-востоке страны Вооруженных сил Украины и украинские националистические батальоны ведут боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик.

В декабре 2017 года состоялся обмен пленными между сторонами конфликта. Позже украинский генерал Александр Кихтенко отметил роль российского президента Владимира Путина в организации обмена. Военный заметил, что без Путина «никакого бы освобождения не было» и заявил, что президент показал всему миру, как Россия выполняет Минские соглашения.