RT вошел в тройку самых цитируемых медиаресурсов в 2017 году

Москва, 11 января. Аналитический центр Brand Analytics представил топ-30 самых цитируемых в соцсетях медиаресурсов в 2017 году.

Как сообщает RT, вторую строчку в перечне занял ресурс «RT на русском». Индекс цитируемости телеканала за год составил 3 322 325. Отмечается, что пользователи социальных медиа не только цитируют сообщения, но и обсуждают связанные непосредственно с телеканалом новости.

Рейтинг возглавило РИА Новости.

Напомним, сообщалось, что RT испытывает усиливающееся давление со стороны властей США. На конкретные шаги властей США в сторону ограничения деятельности российских СМИ Россия ответит быстро и зеркально, заявил 19 октября в Сочи Владимир Путин.