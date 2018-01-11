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Политика
«Иллюзия неуязвимости»: эксперты рассказали, к чему могут привести милитаристские заявления США
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    «Иллюзия неуязвимости»: эксперты рассказали, к чему могут привести милитаристские заявления США

    9:04  11 Января 2018  /обновлено: 9:05  11 Января 2018
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    «Иллюзия неуязвимости»: эксперты рассказали, к чему могут привести милитаристские заявления США

    Москва, 11 января. Считая, что расширение оснований для применения оружия массового поражения поможет США решить геополитические задачи, Вашингтон предается иллюзии неуязвимости, уверены эксперты.

    В настоящее время Белый дом готовится к первому за последние восемь лет изменению ядерной доктрины, которое расширит возможности для использования оружия массового поражения. В частности, как ранее сообщала газета The Guardian, сейчас США разрабатывают новую ядерную боеголовку «для сдерживания РФ».

    Расширение оснований для применения ядерного оружия Вашингтон планирует достигнуть, ослабив разрушительную силу данных вооружений. Соответствующие разработки уже ведутся, данные меры, как уточнил RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, осуществляются в рамках новой Стратегии национальной безопасности США, которая утверждена президентом страны Дональдом Трампом.

    «Иллюзия неуязвимости»: эксперты рассказали, к чему могут привести милитаристские заявления США

    По мнению российских экспертов, милитаристский настрой американской стороны создает опасную тенденцию.

    «Некоторые американские политики и генералы попадают в плен опасных иллюзий, полагая, что ограниченное применение ядерного оружия не будет нести серьёзных последствий», — считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

    Он добавил, что в целом курс на преобразование ядерного потенциала отражает взгляды Трампа: американский президент считает, что таким образом Вашингтон подчеркивает ведущую роль США в мире.

    «Иллюзия неуязвимости»: эксперты рассказали, к чему могут привести милитаристские заявления США

    Опасным заблуждением считает американскую политику и Мураховский.

    «Это создает иллюзию неуязвимости и возможности применения ядерного оружия якобы малой мощности и якобы высокоточного для решения военно-политических задач США», — прокомментировал он позицию Вашингтона.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что США постоянно нарушают договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а стратегия Вашингтона, которая позиционируется как оборонная, фактически носит наступательный и агрессивный характер.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #ядерное оружие #вооружение
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