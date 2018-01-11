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В Турции 2018 год станет Годом Трои
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    В Турции 2018 год станет Годом Трои

    8:43  11 Января 2018  /обновлено: 8:43  11 Января 2018
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    В Турции 2018 год станет Годом Трои

    Анкара, 11 января. Турция объявила 2018 год Годом Трои. По этому поводу прошел ряд мероприятий в Чанаккале и древнем городе Трое на северо-западе страны.

    В 2018 году отмечается 20-я включения древнего города в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На месте исторического музейного комплекса Трои откроют музей, в церемонии примет участие президента страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Как пишет РИА Новости, министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш рассказал, что в Турции нет большого богатства в виде залежней нефти или природных ископаемых. По его словам, Турция богата культурой и историей

    Напомним, Троя — это древний город на побережье Эгейского моря, берущий начало в IV тысячелетии до нашей эры. 

    Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца». 

    В Турции 2018 год станет Годом Трои

    Автор: Алия Садыкова
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    #турция #троя
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