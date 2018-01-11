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Даниель Смит: Переработка отходов в энергию — лучший способ обращения с мусором
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    Даниель Смит: Переработка отходов в энергию — лучший способ обращения с мусором

    10:27  11 Января 2018  /обновлено: 11:25  11 Января 2018
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    Даниель Смит: Переработка отходов в энергию — лучший способ обращения с мусором

    Автор статьи, которую публикует ФАН, Даниэль Смит — канадский общественно-политический деятель, в недавнем прошлом член партии Лояльная оппозиция Ее Величества и лидер альбертинской партии Дикой Розы. В настоящее время ведет активную общественную деятельность, решая проблемы родной провинции Альберта, четвертой по величине и одной из самых богатых провинций Канады. 

    На прошлой неделе я писала о вызовах, с которыми столкнулась Канада и весь мир в связи с отказом Китая принимать наш малопригодный для повторного использования мусор. Но этим дело не ограничивается.

    Годами жители города Коронейшн, провинция Альберта (Coronation, Alberta), жаловались на то, что коммерческие компании по удалению отходов свозили к ним мусор из Калгари.

    На этой неделе я поговорила с теми, кто давно работает над собственным решением проблемы твердых коммунальных отходов в сельской местности Альберты.

    Ассоциация по получению энергии из мусора Южной Альберты (The Southern Alberta Energy From Waste Association (SAEWA)) в течение пяти лет добивается разрешения на то, чтобы превращать мусор в энергию. И, похоже, они близки к тому, чтобы воплотить свою идею в реальность.

    Даниель Смит: Переработка отходов в энергию — лучший способ обращения с мусором

    Я поговорила с вице-президентом SAEWA Полом Райном (Paul Ryan), который прислал мне статью о революции системы утилизации отходов в Швеции. Шведы сжигают свой мусор с 1904 года, и на сегодняшний день в стране работают 32 мусоросжигательных завода.

    Таким образом Швеция не только решила собственную мусорную проблему, но вдобавок импортирует более 1,3 миллиона тонн мусора из Великобритании, Ирландии и Норвегии.

    В Швеции также один из самых высоких в мире показателей по переработке мусора. Они не сжигают все подряд. Фактически, они отбирают наиболее ценные материалы для переработки, а остальное сжигают. Продукт, оставшийся после сжигания, используется для заполнения заброшенных шахт. Технология настолько совершенна, что фактически все остаточные выбросы нетоксичны. 

    Интересно, почему у нас в Альберте до сих пор нет ничего подобного. Райан сказал мне, что процесс от проекта до постройки может занять до десяти лет, но прогресс уже есть. Дело кажется верным.

    Он также рассказал мне, что когда они нанимали людей для анализа содержимого мусорной корзины (без сомнения этим людям должны были выплатить премиальные), выяснилось, что около 30% мусора не может быть переработано в принципе.

    Альтернативой является захоронение мусора на полигонах. Но все сложнее находить места для полигонов, возникают нежелательные последствия для грунтовых вод, происходят выбросы метана, которые должны контролироваться и управляться. В такой ситуации захоронение мусора становится все менее и менее привлекательным даже в такой богатой землей провинции, как Альберта.

    Очевидно одно: дни отправки мусора в другие страны и превращения его в проблему соседних общин подходят к концу.

    Даниель Смит: Переработка отходов в энергию — лучший способ обращения с мусором

    Заметим, в России сегодня проблема утилизации отходов встала как никогда остро. Десятилетиями мусор вывозили на полигоны, и к 2018 году места для него в Подмосковье и Татарстане не осталось. Первым этапом решения проблемы должны стать мусоросжигательные заводы (МСЗ), которые построит дочерняя структура «Ростеха» «РТ-Инвест». Четыре предприятия, перерабатывающие мусор в тепло и электроэнергию, должны появиться в Московской области и одно в Татарстане. Они станут частью комплексной системы по переработке мусора. Проект предполагает строительство в Подмосковье 70 сортировочных станций, 50 перегрузочных станций и 11 мусороперерабатывающих комплексов. Разрабатываются проекты по экологическому просвещению граждан для привития культуры раздельного сбора мусора по примеру Северной Европы и Японии. По самым оптимистичным прогнозам, на создание полноценной и функционирующей системы раздельного сбора и переработки мусора потребуется от десяти до пятнадцати лет.

    Автор: Даниель Смит
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    #россия #канада #мусор
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