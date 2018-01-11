Стала известна причина резкого падения стоимости биткоина

Нью-Йорк, 11 января. Эксперты рассказали о причинах резкого падения стоимости биткоина на мировых биржах.

Как сообщает РИА Новости, самая популярная в мире криптовалюта подешевела после того, как правительство Республики Корея объявило о подготовке закона о полном запрете торговли криптовалютами.

Южнокорейские власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют, и еще в декабре стали рассматривать различные меры для ограничения спекуляций на рынке криптовалют

В итоге сегодня утром биткоин подешевел на 8,7%, до 13,13 тысячи долларов. Стали меньше стоить и другие криптовалюты: Ethereum просел на 15,8%, Ripple — на 17,5%, Bitcoin Cash — на 2,5%.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин предупредил о рисках, которые несут криптовалюты. По словам российского лидера, тема криптовалют обсуждается на высоком уровне, в том числе с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и министром финансов Антоном Силуановым.