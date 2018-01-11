Экс-супруг скандальной Бузовой сэкономил на третьей свадьбе

Москва, 11 января. Полузащитник сборной России по футболу и столичного «Локомотива» в третий раз сыграл свадьбу. Очередной избранницей футболиста стала российская модель Анастасия Костенко.

Судя по фото, опубликованным в Instagram, новобрачные решили сэкономить на свадебной церемонии. Молодожены отправились в загс в тех же нарядах, в каких присутствовали на свадьбе приятелей в середине минувшего года, сообщает «URA.RU».

???? #Тарасовы A post shared by Anastasia Tarasova (@kostenko.94) on Jan 9, 2018 at 6:09am PST

Хавбек и модель поженились 9 января и выложили в Сеть фотографию в окружении родственников и друзей. На снимке запечатлено, что на женихе черный костюм с белой бабочкой и черные туфли, на невесте — белый костюм и туфли.

Отмечается, что шесть месяцев назад молодые люди были одеты аналогично на другой свадьбе.

Напомним, в середине декабря прошлого года Тарасов по окончании матча чемпионата России против «Тосно» надел футболку с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Владимир Путин. Биография