Экс-супруг скандальной Бузовой сэкономил на третьей свадьбе
Москва, 11 января. Полузащитник сборной России по футболу и столичного «Локомотива» в третий раз сыграл свадьбу. Очередной избранницей футболиста стала российская модель Анастасия Костенко.
Судя по фото, опубликованным в Instagram, новобрачные решили сэкономить на свадебной церемонии. Молодожены отправились в загс в тех же нарядах, в каких присутствовали на свадьбе приятелей в середине минувшего года, сообщает «URA.RU».
Хавбек и модель поженились 9 января и выложили в Сеть фотографию в окружении родственников и друзей. На снимке запечатлено, что на женихе черный костюм с белой бабочкой и черные туфли, на невесте — белый костюм и туфли.
Отмечается, что шесть месяцев назад молодые люди были одеты аналогично на другой свадьбе.
Напомним, в середине декабря прошлого года Тарасов по окончании матча чемпионата России против «Тосно» надел футболку с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.