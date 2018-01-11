При пожаре в Забайкалье погибли два ребенка

Чита, 11 января. При пожаре в частном доме в Забайкальском крае погибли два ребенка. Об этом со ссылкой на СУ СК по региону сообщает Газета.ru.

По данным ведомства, пожар начался около 17.00 по местному времени (11.00 мск) 10 января в поселке Могойтуй. В это время в доме находились два ребенка в возрасте двух и четырех лет. Оба малыша погибли от отравления продуктами горения.

По факту произошедшего проводится проверка, специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Владимиром Пучковым программу переоснащения ведомства.