Россия отказалась от участия в январской сессии ПАСЕ

Москва, 11 января. Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий международную деятельность. По его словам, это связано с тем, что в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что Москва не отправит свою делегацию в ПАСЕ в январе. Толстой добавил, что решение руководства страны отказаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе. Оно будет работать до внесения изменений в регламент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами. По словам главы государства, необходимо поддерживать контакты российских парламентариев с зарубежными коллегами.