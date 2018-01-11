Великобритания отказалась присвоить Ассанжу дипломатический статус

Лондон, 11 января. Руководство Великобритании отказало правительству Эквадора в предоставлении дипломатического статуса основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Как пишет The Guardian со ссылкой на британское министерство иностранных дел, власти отказали Ассанджу, скрывающемуся в эквадорском посольстве в Лондоне.

Отмечается, что Эквадор недавно запросил дипломатический статус для Ассанджа. Великобритания не одобрила этот запрос. Также Лондон не ведет переговоры по этому вопросу.

Ранее Ассанжу было выдано эквадорское удостоверение личности.

Напомним, основатель WikiLeaks с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне.