Белый дом выступил против ограничения слежки за гражданами США

Вашингтон, 11 января. Администрация президента США настроена категорически против поправки в закон о слежке за иностранцами (FISA), которая призвана предотвратить случайную слежку за гражданами Соединенных Штатов. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Эта поправка восстановит барьеры между разведкой и правоохранительными органами, которые наша страна разрушила после террористических актов 11 сентября, чтобы расширить обмен информацией и укрепить нашу национальную безопасность», — цитирует Сандерс РИА Новости.

Голосование по вопросу о продлении действия закона FISA на шесть лет и рассмотрение поправок, которые запретят спецслужбам читать сообщения американцев в палате представителей конгресса США запланировано на 11 января, сообщает Газета.ru.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп стремительно теряет популярность внутри страны и на мировой арене. По популярности в мире американского лидера значительно обогнал президент России Владимир Путин.