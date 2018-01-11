Выборы-2018: алтайские студенты поддержат Путина квестами и флешмобами

Москва, 11 января. Студенты Алтайского государственного университета создали штаб по поддержке действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России.

По словам главы штаба Ивана Субочева, студенты, вошедшие в штаб, приняли такое решение, поскольку считают важным выразить свою гражданскую позицию. Студенческий штаб будет заниматься организацией массовых мероприятий для молодежи. Среди них – квесты, флешмобы и концерты.

«Мы намерены всецело поддерживать действующего президента страны на предстоящих выборах, потому что за все время своего правления он показал, что значит эффективная внешняя и внутренняя политика, благодаря которой молодые специалисты могут всецело реализовать себя в различных отраслях российской экономики», — рассказал Субочев сетевому изданию «Алтапресс».

Он добавил, что решение поддержать действующего главу государства на выборах студенты Алтайского госуниверситета приняли сразу после того, как Путин объявил о своем намерении принять в них участие в качестве кандидата.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин принимает в них участие в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время по всей стране проходит сбор подписей в его поддержку на выборах. Так, уже во вторник 10 соответствующих пунктов, как сообщало URA.RU, начали работу для жителей Прикамья.

Ранее социологические опросы показали, что уже сейчас порядка 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина.

Владимир Путин. Биография.