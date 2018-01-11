IPhone X вырывает волосы: обнаружен еще один недочет в продукции Apple

Москва, 11 января. Владельцы смартфонов iPhone X обнаружили еще один недочет в работе продукции компании Apple.

Как сообщает портал «Дни.ру», активно пользуясь гаджетом, то есть ведя частые и продолжительные телефонные переговоры, хозяева iPhone могут остаться без растительности на лице.

Все дело в конструкции смартфона – во время разговора волосы из прически или бороды попадают в маленькие щели между дисплеем и рамкой, застревают там, и при попытке отвести телефон от уха, выдираются.

Понятное дело, что приятных ощущений от этого возникает мало. Чтобы избавится от неудобств, при этом продолжая пользоваться iPhone X, посетители специализированных форумов подсказали, что надо купить специальный чехол.

Добавим, что аналогичная проблема с «яблочными» смартфонами возникала в 2014 году, когда Apple презентовала флагман в новом корпусе - iPhone 6, который также затягивал и вырывал волосы на лице.