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Россия
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Выборы 2018
Выборы-2018: в избирательный фонд Путина поступило 52 млн рублей из Красноярска
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    Выборы-2018: в избирательный фонд Путина поступило 52 млн рублей из Красноярска

    8:12  11 Января 2018  /обновлено: 8:12  11 Января 2018
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    Выборы-2018: в избирательный фонд Путина поступило 52 млн рублей из Красноярска

    Красноярск, 11 января. Два красноярских фонда пожертвовали 52 миллиона рублей в избирательный фонд президента России Владимира Путина, который примет участие в мартовских выборах-2018.

    Отмечается, что из Красноярска пожертвования поступили от «Красноярского фонда регионального сотрудничества», а также красноярского Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

    Как сообщала «Газета.Ru», накануне уполномоченный по финансовым вопросам в предвыборном штабе Наталья Орлова сообщила, что в избирательный фонд действующего лидера РФ уже поступило более 400 млн рублей.

    В минувшую среду, 10 января, президент России Путин посетил свой столичный предвыборный штаб, расположенный в Гостином дворе, где объявил имена людей, которые будут сопредседателями его избирательного штаба.

    Ранее российский президент заявил, что считает важным донести до российских избирателей, что власть готова к любым шагам для пользы россиян.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #красноярск #выборы-2018 #предвыборный штаб
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