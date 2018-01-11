Выборы-2018: в избирательный фонд Путина поступило 52 млн рублей из Красноярска

Красноярск, 11 января. Два красноярских фонда пожертвовали 52 миллиона рублей в избирательный фонд президента России Владимира Путина, который примет участие в мартовских выборах-2018.

Отмечается, что из Красноярска пожертвования поступили от «Красноярского фонда регионального сотрудничества», а также красноярского Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Как сообщала «Газета.Ru», накануне уполномоченный по финансовым вопросам в предвыборном штабе Наталья Орлова сообщила, что в избирательный фонд действующего лидера РФ уже поступило более 400 млн рублей.

В минувшую среду, 10 января, президент России Путин посетил свой столичный предвыборный штаб, расположенный в Гостином дворе, где объявил имена людей, которые будут сопредседателями его избирательного штаба.

Ранее российский президент заявил, что считает важным донести до российских избирателей, что власть готова к любым шагам для пользы россиян.

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