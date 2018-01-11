Путин осуществил мечту царей — Avvenire

Москва, 11 января. На свет появляется новая средиземноморская держава, с которой придется считаться, пишут западные СМИ.

Как пояснил итальянский журналист Avvenire Франческо Пальмас, президент России Владимир Путин «осуществил мечту царей», добившись постоянного присутствия в водах Средиземного моря.

По его словам, глава России действует активными методами. Пальмас добавил, что дипломатия российского лидера строится на посредничестве при переговорах и продаже энергоносителей. Также Путин активно борется с терроризмом.

Как подчеркнул автор статьи, Путин «получает дивиденды с деятельности на 360 градусов».

По мнению эксперта, Запад стал свидетелем «всей череды чудес» российского морского флота. Пальмас подчеркнул, что «коллекция судов» заставила врасплох Соединенные Штаты Америки и НАТО.

Ранее Путин поручил закрепить флот России на втором месте в мире.