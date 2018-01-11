Британский парламент окутало зловоние

Лондон, 11 января. В Британском парламенте из-за прорыва трубы сломались сразу 200 туалетов, по зданию распространился неприятный запах. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Газета.ru.

По данным издания, поломка привела к понижению давления в трубах и выходу из строя 200 туалетов. По парламенту начало распространяться зловоние. Больше всего пострадали верхние этажи здания, на которых располагаются кабинеты высокопоставленных чиновников. Парламентарии призвали ликвидировать неисправность.

Напомним, ранее стало известно, что глава Консервативной партии Великобритании Патрик Маклохлин решил уйти в отставку. Вместо него партию возглавил министр по вопросам миграции Брендон Льюис.