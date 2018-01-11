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Госдума может разрешить родственникам посещать больного в реанимации
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    Госдума может разрешить родственникам посещать больного в реанимации

    7:51  11 Января 2018  /обновлено: 7:51  11 Января 2018
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    Госдума может разрешить родственникам посещать больного в реанимации

    Москва, 11 января. В России могут разрешить родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы накануне.

    Документ был предложен депутатом «Единой России» Николаем Герасименко. Согласно законопроекту, медучреждения могут обязать предоставить возможность для членов семьи пациента, проходящего лечение в отделении реанимации, посещать больного.

    Депутат отмечает, что сейчас допуск к таким пациентам является «жестом доброй воли главного врача», данная обязанность в действующем законодательстве за медучреждениями не закреплена.

    Госдума может разрешить родственникам посещать больного в реанимации

    При этом, как указано в законопроекте, порядок посещения пациента родственниками должен быть установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, пишут «Известия».

    Законопроект был опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

    Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения. Согласно ему, в частности, вводится уголовная ответственность за подделку и реализацию фальсифицированных лекарств.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #госдума #медицина #законопроект #реанимация
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