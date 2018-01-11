Госдума может разрешить родственникам посещать больного в реанимации

Москва, 11 января. В России могут разрешить родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы накануне.

Документ был предложен депутатом «Единой России» Николаем Герасименко. Согласно законопроекту, медучреждения могут обязать предоставить возможность для членов семьи пациента, проходящего лечение в отделении реанимации, посещать больного.

Депутат отмечает, что сейчас допуск к таким пациентам является «жестом доброй воли главного врача», данная обязанность в действующем законодательстве за медучреждениями не закреплена.

При этом, как указано в законопроекте, порядок посещения пациента родственниками должен быть установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, пишут «Известия».

Законопроект был опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения. Согласно ему, в частности, вводится уголовная ответственность за подделку и реализацию фальсифицированных лекарств.