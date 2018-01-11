В Шри-Ланке разрешат женщинам покупать алкоголь

Коломбо, 11 января. В Шри-Ланке могут разрешить женщинам покупать алкоголь.

Как сообщают зарубежные СМИ, закон, запрещающий представительницам слабого пола покупать алкоголь, был введен в 1955 году.

Отмечается, что власти разрешат продажу алкоголя женщинам старше 18 лет. Кроме того, им разрешат работать в местах, где продается алкоголь. Для этого не нужно будет оформлять специальное разрешение.

Ранее президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции». Документ предусматривает поправки, направленные на усиление административной ответственности за правонарушения в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Напомним, Путин назначил нового посла России на Шри-Ланке.