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Экс-игрок «Фейеноорда» объяснил причины невыхода сборной Голландии на ЧМ-2018
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    Экс-игрок «Фейеноорда» объяснил причины невыхода сборной Голландии на ЧМ-2018

    7:55  11 Января 2018  /обновлено: 7:55  11 Января 2018
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    Экс-игрок «Фейеноорда» объяснил причины невыхода сборной Голландии на ЧМ-2018

    Амстердам, 11 января. Сборная Нидерландов по футболу не сумела отобраться на второй международный турнир подряд и не выступит на российском чемпионате мира 2018 года.

    По словам экс-форварда сборной Нидерландов Пьера ван Хойдонка, на сегодняшний день в Голландии отсутствуют топ-игроки, последним из которых был выступающий за мюнхенскую «Баварию» Арьен Роббен. Полузащитник завершил карьеру в сборной после проигрыша Швеции в стыковых матчах за выход на мундиаль-2018.

    Экс-игрок «Фейеноорда» объяснил причины невыхода сборной Голландии на ЧМ-2018

    «В настоящее время в команде нет футболистов уровня Уэсли Снейдера и Робина ван Перси», — объяснил причины невыхода голландцев на ЧМ-2018 бывший нападающий.

    Он также отметил, что голландские футболисты всегда были технически подготовлены и изобретательны на поле, передает RT.

    «В течение многих лет мы готовили огромное количество превосходных футболистов. Но в итоге весь мир стал за нами наблюдать, перенимать у нас все лучшее и сочетать со своими достижениями», — добавил Хойдонк.

    Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

    Экс-игрок «Фейеноорда» объяснил причины невыхода сборной Голландии на ЧМ-2018

    В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин принял участие в жеребьевке ЧМ-2018 по футболу. Перед началом церемонии лидер России пообщался со звездами футбола.

    Ранее Путин заявил, что собирается поехать на ЧМ-2018 в поезде вместе с российскими болельщиками.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #путин #россия #чм-2018 #голландия #мундиаль #хойдонк #роббен #снайдер #ван перси
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