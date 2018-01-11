Экс-игрок «Фейеноорда» объяснил причины невыхода сборной Голландии на ЧМ-2018

Амстердам, 11 января. Сборная Нидерландов по футболу не сумела отобраться на второй международный турнир подряд и не выступит на российском чемпионате мира 2018 года.

По словам экс-форварда сборной Нидерландов Пьера ван Хойдонка, на сегодняшний день в Голландии отсутствуют топ-игроки, последним из которых был выступающий за мюнхенскую «Баварию» Арьен Роббен. Полузащитник завершил карьеру в сборной после проигрыша Швеции в стыковых матчах за выход на мундиаль-2018.

«В настоящее время в команде нет футболистов уровня Уэсли Снейдера и Робина ван Перси», — объяснил причины невыхода голландцев на ЧМ-2018 бывший нападающий.

Он также отметил, что голландские футболисты всегда были технически подготовлены и изобретательны на поле, передает RT.

«В течение многих лет мы готовили огромное количество превосходных футболистов. Но в итоге весь мир стал за нами наблюдать, перенимать у нас все лучшее и сочетать со своими достижениями», — добавил Хойдонк.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин принял участие в жеребьевке ЧМ-2018 по футболу. Перед началом церемонии лидер России пообщался со звездами футбола.

Ранее Путин заявил, что собирается поехать на ЧМ-2018 в поезде вместе с российскими болельщиками.

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