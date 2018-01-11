Главный аэропорт Казахстана закрыли из-за непогоды
Алма-Ата, 11 января. Аэропорт Астаны в четверг утром закрыли из-за плохих погодных условий.
Об этом говорится в публикации Комитета гражданской авиации страны на странице в Facebook.
Отмечается, что аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт предварительно до 13.00 (10.00 мск) по времени Астаны.
При этом пассажирам рекомендовали уточнять информацию в справочных центрах.
Напомним, в столице Казахстана с утра в четверг идет обильный снегопад. Он сопровождается порывистым ветром. Видимость на дорогах низкая.
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