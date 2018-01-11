Главный аэропорт Казахстана закрыли из-за непогоды

Алма-Ата, 11 января. Аэропорт Астаны в четверг утром закрыли из-за плохих погодных условий.

Об этом говорится в публикации Комитета гражданской авиации страны на странице в Facebook.

Отмечается, что аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт предварительно до 13.00 (10.00 мск) по времени Астаны.

При этом пассажирам рекомендовали уточнять информацию в справочных центрах.

Напомним, в столице Казахстана с утра в четверг идет обильный снегопад. Он сопровождается порывистым ветром. Видимость на дорогах низкая.