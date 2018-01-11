Путин включил в резервный состав управленческих кадров чиновников Забайкалья

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин обновил состав резерва управленческих кадров. В него включены члены правительства Забайкальского края.

Новый резерв был утвержден президентом накануне. В обновленном списке большинство составляют представители региональных правительств. Всего в него вошли 143 управленца.

Забайкалье в обновленном составе резерва управленческих кадров представляют первый заместитель председателя правительства региона Александр Кулаков, заместитель председателя правительства — руководитель администрации губернатора Дмитрий Кочергин, вице-премьер, министр экономического развития региона Сергей Новиченко и вице-премьер, министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова.

Обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России, был опубликован в среду на официальном сайте Кремля.

Напомним, ранее в январе президент России Владимир Путин назначил новых судей, председателей и зампредов в региональные суды РФ.