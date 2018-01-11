Донбасс: ВСУ в течение суток 4 раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 11 января. Киевские силовики на протяжении суток среды 10 января открывали огонь по территории Луганской народной республики четыре раза.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, обстрелы ВСУ осуществляли по позициям народной милиции, расположенных в окрестностях населенных пунктов Логвиново Калиновка и Санжаровка.

Киевские силовики открывали огонь по территории Луганской народной республики из вооружения БМП и артустановок 152 мм, минометов 82 и 120 мм, а также гранатометов СПГ и АГС.

По предварительным данным, раненых и погибших среди гражданских и личного состава народной милиции нет.

