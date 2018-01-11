Опра Уинфри опередила Трампа по популярности

Вашингтон, 11 января. Известная в США телеведущая Опра Уинфри опережает по популярности главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты проведенного компанией Rasmussen Reports опроса.

Компания Rasmussen Reports опросила 1000 граждан США, которые заявили о намерении голосовать на президентских выборах в 2020 году. Опрос проводился 8 и 9 января.

По данным компании, если бы телеведущая баллотировалась на пост президента США, за нее проголосовали бы 48% потенциальных избирателей. О поддержке действующего главы государства заявили лишь 38% избирателей. Однако в том, что Дональд Трамп переизберется на второй срок, уверены две трети опрошенных.

О том, что Опра Уинфри будет участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, сообщил ряд СМИ после речи телеведущей на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус». Дональд Трамп заявил, что не сомневается в своей победе на выборах, но усомнился в участии в них Уинфри.

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обогнал по мировой популярности Дональда Трампа.