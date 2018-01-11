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США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ — The Guardian
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    США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ — The Guardian

    7:19  11 Января 2018  /обновлено: 7:20  11 Января 2018
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    США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ — The Guardian

    Вашингтон, 11 января. Американские власти намерены создать новую ядерную боеголовку для сдерживания Российской Федерации. Об этом пишет британское издание The Guardian.

    По информации газеты, Вашингтон планирует ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать боевую головку малой мощности для ракет Trident.

    Как отмечает газета со ссылкой экс-сотрудника Совета национальной безопасности США, военное ведомство страны уже подготовило доктрину. Данное вооружение должно «вызвать тревогу у России, Китая и КНДР», пишет британская газета.

    США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ — The Guardian

    Напомним, президент России Владимир Путин уже высказывался по этому поводу. Российский лидер поднимал данный вопрос на коллегии министерства обороны РФ.

    Путин подчеркивал, что США шаг за шагом разрушают существующий в этой сфере договор, и «безопасности миру это точно не прибавит».

    США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ — The Guardian

    В конце декабря 2017 года Путин заявил, что новая стратегия национальной безопасности США носит «агрессивный характер». При этом лидер РФ дал понять, что «Россия не собирается вступать в гонку вооружений».

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сша #ракеты #гонка вооружений #боеголовка
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