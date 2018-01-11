Мильская рассказала, почему успех штаба Путина гарантирован

Москва, 11 января. Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская оценила решение о назначении Елены Шмелевой одним из председателей предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Она рассказала, что назначение Шмелевой, успешно руководящей центром одаренных детей «Сириус» в штабе Путина говорит о многом.

Она напомнила, что результаты Шмелевой говорят сами за себя. Образовательный центр, который она возглавляет, является уникальным для России. По словам Мильской, это место где дети могут попробовать себя в разных сферах и реализовать.

Мильская также подчеркнула, что Шмелева показала всем, как «правильная организация и внутренняя сборка», грамотное управление могут дать «замечательный результат».

Ранее Путин призвал регионы развивать образовательные центры для одаренных детей. Развитие образовательных центров, подобных «Сириусу» в Сочи, должно происходить на уровне регионов, считает он.