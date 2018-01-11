Стало известно, почему ЕС отказал Украине в выделении 600 миллионов евро

Брюссель, 11 января. Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли рассказал, почему Европейский Союз отказал Украине в выделении 600 миллионов евро.

Как оказалось, украинские власти не выполнили 4 из 21 пункта условий предоставления экономической помощи, при этом транш еще может быть предоставлен. Об этом Мингарелли сказал, выступая на «Украинском радио».

По словам главы представительства ЕС на Украине, Порошенко уже обращался с вопросом об этом к председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру, который, в свою очередь, дал поручение проработать этот вопрос.

Как напоминает «Газета.ru», в 2015 году ЕС одобрил программу оказания помощи Украине на сумму 1,8 млдр евро. Киеву было выделено 1,2 млрд, а в начале декабря 2017 года Евросоюз отказал в выделении последнего транша в размере 600 млн евро.