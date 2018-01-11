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Россия
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РФС предложила клубам с 2021 года заявлять больше своих игроков
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    РФС предложила клубам с 2021 года заявлять больше своих игроков

    7:14  11 Января 2018  /обновлено: 7:14  11 Января 2018
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    Москва, 11 января. В течение трех ближайших лет в РФПЛ может существенно увеличиться количество собственных воспитанников команд в составах на матчи чемпионата России.

    Как пишет газета «Известия», с 2019 года может быть введена новая система требований к основном заявке команд: они будут касаться минимального количества «доморощенных игроков».

    Ранее в РФС обсудили лимит на «иностранную рабочую силу» в национальном первенстве. Одним из предложений стало введение минимального количества собственных воспитанников.

    Например, в сезоне-2018/19 это количество должно быть равно четырем футболистам, в сезоне-2019/20 — шести игрокам, а с сезона-2020/21 и далее — восьми спортсменам. 

    Ранее президент Росии Владимир Путин заявил, что любовь к футболу в России давняя и всенародная. 

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    Автор: Алия Садыкова
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