РФС предложила клубам с 2021 года заявлять больше своих игроков

Москва, 11 января. В течение трех ближайших лет в РФПЛ может существенно увеличиться количество собственных воспитанников команд в составах на матчи чемпионата России.

Как пишет газета «Известия», с 2019 года может быть введена новая система требований к основном заявке команд: они будут касаться минимального количества «доморощенных игроков».

Ранее в РФС обсудили лимит на «иностранную рабочую силу» в национальном первенстве. Одним из предложений стало введение минимального количества собственных воспитанников.

Например, в сезоне-2018/19 это количество должно быть равно четырем футболистам, в сезоне-2019/20 — шести игрокам, а с сезона-2020/21 и далее — восьми спортсменам.

Ранее президент Росии Владимир Путин заявил, что любовь к футболу в России давняя и всенародная.