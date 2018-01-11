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В ГД прокомментировали опубликованные хакерами данные о связях WADA с ФБР
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    В ГД прокомментировали опубликованные хакерами данные о связях WADA с ФБР

    6:43  11 Января 2018  /обновлено: 7:44  11 Января 2018
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    В ГД прокомментировали опубликованные хакерами данные о связях WADA с ФБР

    Москва, 11 января. В Госдуме не удивились добытой хакерами группировки Fancy Bears информации о связях Всемирного антидопингового агентства (WADA) с ФБР. Мнение парламентариев приводит RT.

    Председатель комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что не удивлен появившейся информации. Парламентарий предположил, что в заговор против России помимо ФБР могли быть вовлечены другие организации и даже страны.

    «К сожалению, в последние годы спорт действительно стал рычагом политического давления на те или иные страны, режимы, правительства. Увы, ситуация вокруг России пока складывается не лучшим образом, и все провокационные действия затрагивают и спорт», — заявил Свищев.

    Депутат отметил, что в сложившейся ситуации Международный олимпийский комитет (МОК) принял взвешенное решение, не смотря на «колоссальное давление влиятельной североатлантической стороны».

    Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова подчеркнула, что нет никакой «стопроцентно гарантии» подлинности опубликованных хакерами данных. Парламентарий призвала не уподобляться противникам, которые выдают желаемое за действительное и доверяют словам бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев отметил, что то, что «возня» вокруг российских спортсменов развернулась по заказу «определенных стран и структур» было понятно и без хакеров. Вице-спикер российского парламента отметил, что российским спортивным организациям нужно сконцентрировать усилия на восстановлении членства России в МОК.

    Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные, указывающие на связь комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена с ФБР.

    5 декабря прошлого года из-за разгоревшегося допингового скандала российским спортсменам разрешили ехать на Игры под нейтральным флагом. Комментируя данную ситуацию, президент России Владимир Путин отметил, что в решении МОК есть политическая подоплека. Вместе с тем, он положительно отнесся к идее участия российских атлетов в Играх, заявив, что никто не должен осуждать их за то, что намерены выступать под нейтральным флагом. 

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #госдума #wada
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