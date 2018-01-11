Путин примет участие в работе группы по защите предпринимательской деятельности

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства.

Информацию об этом «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Само же заседание группы по защите предпринимательской деятельности намечено на конец января.

К слову, рабочая группа возобновит свою работу спустя полтора года. Главный вопрос, который бизнесмены планирует обсудить с Путиным на январском заседании - гуманизация уголовного наказания для предпринимателей.

«Мы планируем предложить расширить состав статей, по которым освобождение от уголовной ответственности наступает в случае возмещения материального ущерба», — пояснил изданию руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Также, по словам Шохина, в ходе заседания рабочей группы планируется обсуждение вопроса о гуманизации целого ряда других процессуальных норм.

Напомним, что рабочая группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства была создана в феврале 2016 года по поручению президента России Владимира Путина.

