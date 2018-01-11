Швейцарцам запретили лишать своих собак «свободы слова»
Берн, 11 января. Власти Швейцарии на законодательном уровне запретили хозяевам собак мешать лаять своим питомцам.
Как сообщает «Газета.ru», на состоявшемся накануне заседании правительства страны, в том числе, были внесены поправки в ветеринарные правила, которые, по сути, запрещают жителям государства лаять своим собакам.
«Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены», — говорится в официальном сообщении кабмина.
Кроме того, на том же заседании правительство Швейцарии обязало предприятия общепита гуманнее относиться к морским животным. В частности, омаров, прежде чем кинуть в кипяток, надо оглушить.
Меры по защите животных активно принимаются и в России. Так, в декабре 2017 года президент страны Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в УК РФ, в частности, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными.