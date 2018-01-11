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У России есть перспективы для создания многоразовой ракеты — Арбузов
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    У России есть перспективы для создания многоразовой ракеты — Арбузов

    6:07  11 Января 2018  /обновлено: 7:10  11 Января 2018
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    У России есть задел для создания многоразовой ракеты — Арбузов

    Москва, 11 января. У России есть задел для создания многоразовой ракеты с двигателями РД-171. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

    «Наши двигатели, в частности РД-171, можно использовать до 10 раз, поэтому у нас есть необходимый задел для создания многоразовых ракет», — заявил Арбузов.

    Директор НПО «Энергомаш» отметил, что использование новых технологий и внедрение бережливого производства позволят добиться скидки на двигатели на 15-20% по сравнению с ценами на РД-171 пять лет назад.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в России возобновилась разработка многоразовой ракеты-носителя «Корона». В отличие от ракеты Falcon, американской корпорации SpaceX, российский носитель не имеет отделяемых ступеней и фактические представляет собой космический корабль.

    Отметим, что президент России Владимир Путин активно поддерживает отечественную науку на всех уровнях. При президенте функционирует Совет по науке и образованию, с которым, в частности, обсуждалась Стратегия научно-технологического развития России. В 2017 году по распоряжению президента на нужды российской науки было выделено дополнительное финансирование в размере 3,5 млрд рублей. 

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #ракета #разработка
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