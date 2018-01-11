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Штрафы за незаконную добычу драгметаллов в РФ могут увеличить в 5 раз
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    Штрафы за незаконную добычу драгметаллов в РФ могут увеличить в 5 раз

    5:56  11 Января 2018  /обновлено: 5:56  11 Января 2018
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    Штрафы за незаконную добычу драгметаллов в РФ могут увеличить в 5 раз

    Москва, 11 января. В России уже в этом году штрафы за нарушение правил добычи, использования и хранения драгоценных металлов и камней могут вырасти в пять раз.

    Как сообщают «Известия», соответствующие поправки в КоАП сейчас готовятся в федеральном министерстве финансов. В случае их принятия максимальные штрафы увеличатся до 250 тысяч рублей.

    В финансовом ведомстве считают, что нынешний размер штрафа (для юрлиц и ИП — 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 15 тыс.) является недостаточным для того, чтобы недобросовестные участники рынка не совершали правонарушения. 

    Добавим, что доля теневого сектора на ювелирном рынке оценивается в 58%.  Документ с поправками будет передан на рассмотрение российского Кабмина сразу после того, как пройдет оценку регулирующего воздействия. 

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #минфин рф #штрафы
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