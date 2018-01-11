Российский политолог прокомментировал «подвиг» украинца в «Ашане»

Москва, 11 января. Российский политолог Армен Гаспарян прокомментировал «подвиг» жителя Украины Павла Шелкова в московском «Ашане».

Как напоминает «Ньюинформ», украинец на днях опубликовал фото, сделанное им во время покупки продуктов в супермаркете, на котором он позирует в шарфе с национальной символикой Украины.

По словам Шелкова, раньше предмет гардероба он прятал «на случай обыска», а тут вдруг решил надеть его. При этом, никто из других покупателей в магазине не посмотрел на жителя Украины «недоброжелательно».

Таким образом, сделал вывод Павел, Москву можно считать «наиболее проукраинским городом». «Подвиг» жителя Украины не ускользнул от внимания политолога Армена Гаспаряна.

«Подвиг. Именем героя еще обязательно назовут улицу в Виннице :)», — написал в своем аккаунте в Twitter российский писатель и радиоведущий.

Поддержали в стебе Гаспаряна и его подписчики, предположив, что посетители супермаркета приняла шарф с символикой Украины за атрибутику подмосковного баскетбольного клуба «Химки».