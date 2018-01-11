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Российский политолог прокомментировал «подвиг» украинца в «Ашане»
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    Российский политолог прокомментировал «подвиг» украинца в «Ашане»

    5:45  11 Января 2018  /обновлено: 5:46  11 Января 2018
    292

    Российский политолог прокомментировал «подвиг» украинца в «Ашане»

    Москва, 11 января. Российский политолог Армен Гаспарян прокомментировал «подвиг» жителя Украины Павла Шелкова в московском «Ашане».

    Как напоминает «Ньюинформ», украинец на днях опубликовал фото, сделанное им во время покупки продуктов в супермаркете, на котором он позирует в шарфе с национальной символикой Украины.

    По словам Шелкова, раньше предмет гардероба он прятал «на случай обыска», а тут вдруг решил надеть его. При этом, никто из других покупателей в магазине не посмотрел на жителя Украины «недоброжелательно».

    twitter.com/A_Gasparyan

    Таким образом, сделал вывод Павел, Москву можно считать «наиболее проукраинским городом». «Подвиг» жителя Украины не ускользнул от внимания политолога Армена Гаспаряна.

    «Подвиг. Именем героя еще обязательно назовут улицу в Виннице :)», — написал в своем аккаунте в Twitter российский писатель и радиоведущий.

    Поддержали в стебе Гаспаряна и его подписчики, предположив, что посетители супермаркета приняла шарф с символикой Украины за атрибутику подмосковного баскетбольного клуба «Химки».

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина #армен гаспарян
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