Москва, 11 января. Bank of America Merrill Lynch поместил Россию на первое место в рейтинге развивающихся рынков, а Всемирный банк пересмотрел прогнозы по экономическому росту в стране в сторону улучшения. Об этом сообщает «Ридус».

По данным издания, Китай продолжает опережать большинство развивающихся стран по темпам роста. Но Россия имеет самый низкий среди развивающихся экономик госдолг и долг частного сектора. Кроме того, страна «преуспевает с точки зрения использования заемного капитала».

Всемирный банк также пересмотрел прогнозы по экономическому росту в России на 2018 и 2019 годы. Аналитики организации считают, что в текущем году российская экономика вырастет на 1,7%, тогда как ранее считали, что рост не превысит 1,4%. В 2019-м году Всемирный банк ждет роста российской экономики на 1,8%.

Оптимизм специалистам внушает рост цен на нефть и улучшения в мировой экономике.

«Год мы начали очень хорошо: видим растущие цены на нефть, приток иностранного капитала в Россию. Пришли западные фонды, покупают наши акции и даже ОФЗ, что удивительно, ведь мы же все знаем, что в феврале американцами должны быть приняты решения по России в плане новых санкций. А западные фонды не боятся этого», — цитирует вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского издание.

По мнению эксперта, пока ситуация в российской экономике выглядит оптимистично и если ничего не изменится, то экономический рост в 2% в текущем году не станет пределом.

В конце 2016 года президент России Владимир Путин распорядился составить комплексный план действий правительства на 2017-2025 гг., в котором были бы предусмотрены меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики Российской Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики.

Кроме того, при содействии Путина постоянно совершенствуется законодательство в экономической сфере, создаются территории опережающего экономического развития и т.д.