18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Британский парламент окутало зловоние
Экономика
В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

    5:45  11 Января 2018  /обновлено: 6:58  11 Января 2018
    141

    В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

    Москва, 11 января. Bank of America Merrill Lynch поместил Россию на первое место в рейтинге развивающихся рынков, а Всемирный банк пересмотрел прогнозы по экономическому росту в стране в сторону улучшения. Об этом сообщает «Ридус».

    По данным издания, Китай продолжает опережать большинство развивающихся стран по темпам роста. Но Россия имеет самый низкий среди развивающихся экономик госдолг и долг частного сектора. Кроме того, страна «преуспевает с точки зрения использования заемного капитала».

    Всемирный банк также пересмотрел прогнозы по экономическому росту в России на 2018 и 2019 годы. Аналитики организации считают, что в текущем году российская экономика вырастет на 1,7%, тогда как ранее считали, что рост не превысит 1,4%. В 2019-м году Всемирный банк ждет роста российской экономики на 1,8%.

    Оптимизм специалистам внушает рост цен на нефть и улучшения в мировой экономике.

    «Год мы начали очень хорошо: видим растущие цены на нефть, приток иностранного капитала в Россию. Пришли западные фонды, покупают наши акции и даже ОФЗ, что удивительно, ведь мы же все знаем, что в феврале американцами должны быть приняты решения по России в плане новых санкций. А западные фонды не боятся этого», — цитирует вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского издание.

    По мнению эксперта, пока ситуация в российской экономике выглядит оптимистично и если ничего не изменится, то экономический рост в 2% в текущем году не станет пределом.

    В конце 2016 года президент России Владимир Путин распорядился составить комплексный план действий правительства на 2017-2025 гг., в котором были бы предусмотрены меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики Российской Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики.

    Кроме того, при содействии Путина постоянно совершенствуется законодательство в экономической сфере, создаются территории опережающего экономического развития и т.д.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #экономика #эксперт
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 11 января 06.00: боевики потеряли авиабазу «Абу Духур», новые доказательства связи США и ИГ

      6:00 11 Января 2018 1765
      Читать
      5:26
      Сегодня

      В давлении на российские СМИ обвинили США в посольстве РФ в Вашингтоне
      1:40
      Сегодня

      Эксперты объяснили россиянам, что нужно делать, чтобы не остаться без пенсии
      1:22
      Сегодня

      Путин во время визита в предвыборный штаб рассказал, что в жизни главное
      0:51
      Сегодня

      Трамп: Думаю, что лучше сотрудничать с Россией
      17:14
      Вчера

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 14246

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6178

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6327

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11529

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11303
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      5:45   11 Января 2018
      127
      Госдеп США включил Россию в группу опасных для американских туристов стран

      Госдеп США включил Россию в группу опасных для американских туристов стран

      0:38   11 Января 2018
      542
      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14   10 Января 2018
      14246
      Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

      Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

      15:41   10 Января 2018
      601