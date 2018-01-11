В давлении на российские СМИ обвинили США в посольстве РФ в Вашингтоне

Вашингтон, 11 января. Посольство РФ в Вашингтоне обвинило американские власти в давлении на российские СМИ.

Заявление на тему размещено на официальной сайте ведомства, в котором, частности, говорится, что дипломаты считают подобные действия неприемлемыми, и расценивают их как еще один удар по российско-американским отношениям.

«Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, также в официальном сообщении отмечено, что «дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству».

Как напоминает «Газета.ru», накануне в министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки потребовали от компании RIA Global, которая производит контент для Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

