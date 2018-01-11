В России корабли оснастят противоминными дронами

Москва, 11 января. Российские тральщики оснастят новейшими противоминными дронами отечественного производства. Об этом со ссылкой на Главком ВМФ сообщают «Известия».

По данным издания, современные российские тральщики проекта 12700 «Александрит» оснастят системой «Диамант». Корабли будут нести два беспилотных катера с корпусами из углепластика, каждый из которых оснащен оборудованием для обнаружения мин и дистанционно управляемыми аппаратами-саперами для их обезвреживания. Система способна работать на удалении до 10 км от тральщика и ликвидировать мины на глубине от 10 до 100 метров.

«Диамант» вошел в комплект вооружения минного тральщика «Александр Обухов», в будущем системой будут оснащаться все корабли проекта 12700 «Александрит», отмечает издание.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в России начали подготовку умеющих погружаться на глубину более 400 метров военный водолазов-спасателей.