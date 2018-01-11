Яшин назвал сборную России по хоккею главным фаворитом Олимпиады-2018

Москва, 11 января. Двукратный олимпийский чемпион Алексей Яшин назвал российскую сборную по хоккею главным фаворитом Зимней Олимпиады 2018 года.

Об этом прославленный хоккеист рассказал в интервью «Известиям», подчеркнув, что «по таланту и уровню мастерства у нас будет самая сильная сборная, есть все предпосылки наконец выиграть золото Игр».

Также Алексей Яшин отметил, что хоккейный турнир Олимпийских игр был бы гораздо зрелищнее, если бы в составе нашей сборной и других команд присутствовали игроки из Национальной хоккейной лиги.

«Думаю, мотивация выиграть золото у всех будет запредельная. Да, с игроками клубов НХЛ турнир был бы зрелищнее, но так сложились обстоятельства», — резюмировал двукратный олимпийский чемпион.

Как напоминает «Газета.ru», в декабре, после отстранения сборной России от участия в главных стартах четырехлетия, глава государства Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать поездке российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.